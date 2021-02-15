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15.02.2021 - 20:26 | | DHA

Son dakika - Trabzonspor, AİHM'e başvurduğunu açıkladı!

Trabzonspor Kulübü, 2010-11 sezonu lig şampiyonluğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurduğunu açıkladı.

Son dakika - Trabzonspor, AİHM'e başvurduğunu açıkladı!
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Trabzonspor Kulübü, 2010-11 sezonu lig şampiyonluğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurduğunu açıkladı.

Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği gibi 2010-11 sezonundaki şampiyonluğumuz şike yoluyla elimizden alınmıştır. Buna rağmen gerekli cezai yaptırımlar uygulanmamış, haklarımız da iade edilmemiştir. Kulübümüzün gerek ülkemizde gerekse UEFA ve FIFA nezdinde yürüttüğü hukuki mücadeleler sonuçsuz kalmıştır. Dünya ve Avrupa futbolunu yöneten bu iki kurumun verdikleri kararlarda 2010-2011 sezonunda şikenin varlığını kabul etmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmaması, adalet bekleyenler tarafından anlaşılamamıştır.

Son olarak bir süre önce başvurduğumuz İFM kararı üzerine hukuki yollar tükenmiş, kulübümüze AİHM yolu açılmıştır. Yönetim Kurulumuzun kararıyla İsviçre'deki avukatlarımız çalışmalarını tamamlamış, AİHM başvurusunu bugün gerçekleştirmiştir.

Kulübümüz, çalınan şampiyonluğunun iadesiyle ilgili mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir."

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