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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Trabzonspor, Anders Trondsen ve Castillo'yu KAP'a bildirdi!
08.08.2020 - 21:51 | | DHA

Son dakika | Trabzonspor, Anders Trondsen ve Castillo'yu KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Rosenborg’dan Anders Trondsen ve Real Valladolid forması giyen Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Son dakika | Trabzonspor, Anders Trondsen ve Castillo'yu KAP'a bildirdi!
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Trabzonspor Kulübü, Rosenborg forması giyen Anders Trondsen ve Real Valladolid'de oynayan Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun transferleri konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirimler şu şekilde: "Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

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