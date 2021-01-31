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31.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Trabzonspor Bakasetas'tan sonra Yunus Mallı'yı kadrosuna kattı!

Bordo-mavili kulüp, Alanyaspor’un yıldızı Bakasetas’a 3,5 yıllık sözleşme imzalattı. Yunan futbolcu için 3 milyon euro bonservis ödeneceği açıklandı. Karadeniz ekibi, milli oyuncu Yunus Mallı’yı da kadrosuna kattı

Son dakika - Trabzonspor Bakasetas'tan sonra Yunus Mallı'yı kadrosuna kattı!
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Süper Lig’de zirveyi hedefleyen Trabzonspor ara transferde orta sahasına nokta atışı iki takviye yaptı.
Bordo-mavili kulüp, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın kadrosunda görmek istediği Aytemiz Alanyaspor’un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas’ın yanı sıra Almanya’da Wolfsburg forması giyen milli oyuncu Yunus Mallı’yı renklerine bağladı.
Karadeniz ekibi, 27 yaşındaki Bakasetas ile 3,5 yıllık sözleşme yapıldığını duyurdu. Trabzonspor Sportif AŞ’den KAP’a gönderilen açıklamada, Yunan oyuncu için Alanyaspor’a 2 taksit halinde toplam 3 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtilerek, “Alanyaspor’a ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi halinde elde edilen transfer bedelinin, bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20’si ödenecektir” ifadeleri kullanıldı.

Son dakika - Trabzonspor Bakasetastan sonra Yunus Mallıyı kadrosuna kattı


Lisansı çıkarıldı
Trabzonspor, Bakasetas’a 3,5 yılda toplam 4 milyon 350 bin euro garanti ücret ödeyecek. Bu sezonun ikinci yarısı için 600 bin euro kazanacak olan deneyimli futbolcuya kalan üç yılda sezon başında 1 milyon 250 bin euro verilecek.
Lisansı hemen çıkarılan Bakasetas’ın sözleşmesine 12 milyon euro tutarında serbest kalma bedeli de konuldu.
Her konuda anlaşma sağlanan Yunus Mallı ise akşam saatlerinde Türkiye’ye geldi. Orta sahada görev yapan 28 yaşındaki yetenekli futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.

‘Mutlu ve heyecanlıyım’
Wolfsburg'dan transfer edilen Yunus Mallı akşam saatlerinde İstanbul'a indi. Milli oyuncu, "Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah güzel bir süreç olur. Transferim kesinleşti diyebiliriz. Trabzon'da yapmamız gereken bir kaç şey kaldı. Onları da hallettikten sonra zaten kulüp gerekli açıklamayı yapacaktır. Mutlu ve heyecanlıyım" dedi.

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