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30.07.2020 - 17:44 | | AA

Son dakika | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu PFDK'ya sevk edildi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Son dakika | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, hukuk kurulunun, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalindeki hakareti ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle bordo-mavili kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu tedbirli olarak disipline gönderdiği belirtildi.

Kurulun ayrıca, bordo-mavili kulübün futbolcuları Messias Silva Carvalho, Arda Akbulut, Abdurrahim Dursun ve Koray Kılınç ile antrenörler Fatih Dinçer, Murat Şafak ve Göktürk Şentürk'ün yanı sıra kulüp görevlileri Erdi Tokul, Mesut Kabahasanoğlu, Erkan Özyılmaz, Fatih Emre Doğan, Burak Subaşı, Can Karyağdı ve Rüstem İlyas'ı talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk ettiği aktarıldı.

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