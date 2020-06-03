Son dakika - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa açıklaması

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Takım olarak hiçbir sorunumuz yok, lige hazır durumdayız ve inşallah şampiyon olacağız. Yaklaşık ocak-şubat ayından bu yana Sosa sözleşmesini yeniliyor mu gibi haberler sürekli çıkıyor. Maalesef de gündemden düşmek bilmiyor.

'Devam etmek istiyoruz'

Kaptanımızla devam etmek istediğimizi söyledik. Jose Ernesto Sosa bizim için sadece bir futbolcu değil, bizimle beraber bu takımın ağırlığını omuzlamış biri. Sürekli olarak bunu ifade etmemize rağmen, son 10 yılın en başarılı kadrosunu oluşturmamıza rağmen ısrarlı bir şekilde başta kaptanımız olmak üzere diğer yıldızlarımızın üstünden sürekli olarak transfer haberleri çıkıyor.

'Kaptanımızın talebi buydu'

Bu tür oyunları planlayanların yaşı kadar benim yöneticilik tecrübem var. Bunların hepsinin farkındayım, tahmin ediyorum ki hepiniz farkındasınızdır. Takımımızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik spekülasyonlar bunlar. Önümüzde çok önemli bir süreç var, lig bitimine kadar acelemiz yok, kafamızı bu ve buna benzer konularla meşgul etmesine izin vermeyelim dedi kaptanımız. Bizzat talebi buydu. Gerek kaptanımız ve gerek diğer oyuncularımızın adı gerçek dışı haberlerde çıkıyor.

'Aşağılık olayı lanetliyorum'

Lig bitimine kadar acelemiz yok, kafamızı bu ve buna benzer konularla meşgul etmesine izin vermeyelim dedi kaptanımız. Bizzat talebi buydu. Gerek kaptanımız ve gerek diğer oyuncularımızın adı gerçek dışı haberlerde çıkıyor. Son 1 hafta içerisinde kaptanımızın eşi üzerinden kara propaganda yapıldı. Bir kadın üzerinden yapılan bu aşağılık olayı lanetliyorum. Bu konuyla ilgili gerekenleri de yapacağız.

'Algıya taraftarlarımız alet olmamalı'

Şampiyonluk yolunda ilerlediğimiz süreçte bize operasyonlar yapılacağını biliyorduk zaten. Farklı odakların başlattığı algı operasyonlarına bizim taraftar grubumuzun alet olmaması lazım. Bizim tek odağımız kalan maçlarımız ve şampiyonluk olmalı. Bugün takımımızın geldiği nokta eminim ki bazı kişileri ciddi şekilde rahatsız etmiştir. Doğaldır, olasıdır. Biz hiçbir zaman rakiplerimizi düşman olarak görmedik, rakip olarak gördük. Rekabetin olduğu yerde futbol da en üst seviyeye tırmanır. Her zaman rakiplerimize saygı duymalıyız. Aynı bağlamda, bu ülkeye gelen her yabancı futbolcu bizim misafirimizdir. Hangi takımda oynarsa oynasın. Aileleri bizim misafirimiz, değerlerimizdir.