02.08.2020 - 15:51 | | TRABZON / DHA
Son dakika - Trabzonspor, Eddie Newton ile devam edileceğini açıkladı!
Trabzonspor Kulübü, yeni sezonda Eddie Newton'ın teknik direktör olarak görev alacağını açıkladı.
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Eddie Newton'un getirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton’a görevinde başarılar dileriz" denildi.