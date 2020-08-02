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02.08.2020 - 15:51 | | TRABZON / DHA

Son dakika - Trabzonspor, Eddie Newton ile devam edileceğini açıkladı!

Trabzonspor Kulübü, yeni sezonda Eddie Newton'ın teknik direktör olarak görev alacağını açıkladı.

Son dakika - Trabzonspor, Eddie Newton ile devam edileceğini açıkladı!
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Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Eddie Newton'un getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton’a görevinde başarılar dileriz" denildi.

Son dakika - Trabzonspor, Eddie Newton ile devam edileceğini açıkladı

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