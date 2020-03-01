01.03.2020 - 14:22 |
SON DAKİKA | Trabzonspor-Fenerbahçe maçı Yaşar Kemal Uğurlu'nun
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Türkiye Kupası yarı final ilk maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri açıklandı. Buna göre 3 Mart Salı günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR'da ise Fırat Aydınus görev yapacak.
Diğer yarı final eşleşmesi olan Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçında ise Alper Ulusoy düdük çalacak.
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