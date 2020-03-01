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HaberlerTürkiye Kupası Haberleri SON DAKİKA | Trabzonspor-Fenerbahçe maçı Yaşar Kemal Uğurlu'nun
01.03.2020 - 14:22 |

SON DAKİKA | Trabzonspor-Fenerbahçe maçı Yaşar Kemal Uğurlu'nun

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Türkiye Kupası yarı final ilk maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

SON DAKİKA | Trabzonspor-Fenerbahçe maçı Yaşar Kemal Uğurlu'nun

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri açıklandı. Buna göre 3 Mart Salı günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR'da ise Fırat Aydınus görev yapacak.

Diğer yarı final eşleşmesi olan Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçında ise Alper Ulusoy düdük çalacak.

SON DAKİKA | Trabzonspor-Fenerbahçe maçı Yaşar Kemal Uğurlunun

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