SON DAKİKA | Trabzonspor-Fenerbahçe maçı Yaşar Kemal Uğurlu'nun

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri açıklandı. Buna göre 3 Mart Salı günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR'da ise Fırat Aydınus görev yapacak.

Diğer yarı final eşleşmesi olan Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçında ise Alper Ulusoy düdük çalacak.

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