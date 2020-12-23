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23.12.2020 - 12:49 |

Son dakika | Trabzonspor - Galatasaray maçına Halil Umut Meler

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.

Son dakika | Trabzonspor - Galatasaray maçına Halil Umut Meler
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Süper Lig'in 15'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
15'inci haftada görev alacak hakemler şöyle:
26 ARALIK CUMARTESİ
16:00 Göztepe - Fatih Karagümrük
19:00 Trabzonspor - Galatasaray (Halil Umut Meler)
27 ARALIK PAZAR
13:30 Gaziantep FK - Aytemiz Alanyaspor (Sarper Barış Saka)
16:00 Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
16:00 Yukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü (Özgür Yankaya)
19:00 Medipol Başakşehir FK - Kasımpaşa (Fırat Aydınus)
28 ARALIK PAZARTESİ
16:00 Gençlerbirliği - Hes Kablo Kayserispor (Cüneyt Çakır)
16:00 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (Burak Şeker)
19:00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor (Arda Kardeşler)
19:00 Fraport-TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor (Ramazan Keleş)

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