Son dakika - Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor!

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, puan olarak daha başarılı görünse de, gol yollarında sıkıntılı bir süreç yaşadı.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 10 gol atan bordo-mavililer, Avcı yönetiminde ise 7 lig maçında sadece 6 kez rakip fileleri havalandırabildi. Avcı öncesinde gol ortalaması 1,25 olurken, Avcı ile bu maç başına 0,85’te kaldı.

Geçen sezonun 15 haftalık bölümünde 28 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösteren Trabzonspor, bu sezonun aynı döneminde toplamda sadece 16 gol attı.

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