Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika - Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor!
29.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor!

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 10 gol atan bordo-mavililer, Avcı yönetiminde ise 7 lig maçında sadece 6 kez rakip fileleri havalandırabildi.

Son dakika - Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor!
ABONE OL

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, puan olarak daha başarılı görünse de, gol yollarında sıkıntılı bir süreç yaşadı.
Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 10 gol atan bordo-mavililer, Avcı yönetiminde ise 7 lig maçında sadece 6 kez rakip fileleri havalandırabildi. Avcı öncesinde gol ortalaması 1,25 olurken, Avcı ile bu maç başına 0,85’te kaldı.
Geçen sezonun 15 haftalık bölümünde 28 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösteren Trabzonspor, bu sezonun aynı döneminde toplamda sadece 16 gol attı.

Son dakika - Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Beşiktaş - Sivasspor maçında tartışılan gol! Hakeme cep telefonuyla...

Trabzonspor'un Hatay Deplasmanından Perde Arkası Görüntüleri

Zeynep Demirel'in yeni tarzı olay oldu | 'Karşılıksız bir aşk benimkisi'
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ceferin'den İstanbul için seyirci sinyali
    Ceferin'den İstanbul için seyirci sinyali
  2. Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor!
    Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor!
  3. Messi: "ABD hayalim hep vardı"
    Messi: "ABD hayalim hep vardı"
  4. Trabzonspor'da orta sahaya 2 transfer!
    Trabzonspor'da orta sahaya 2 transfer!
  5. Beşiktaş'ta Vida şoku!
    Beşiktaş'ta Vida şoku!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sivasspor'dan Beşiktaş sonrası olay paylaşım!

Sivasspor'dan Beşiktaş sonrası olay paylaşım!

Gabriel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gabriel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Leicester City, Crystal Palace ile yenişemedi!

Leicester City, Crystal Palace ile yenişemedi!

Yeni Malatyaspor Kulübünden "protokol tribünü" açıklaması!

Yeni Malatyaspor Kulübünden "protokol tribünü" açıklaması!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet