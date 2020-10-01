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01.10.2020 - 15:41 |

Son dakika - Trabzonspor Guilherme ayrılığını KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Guilherme ayrılığını resmen KAP'a bildirdi. Göztepe ise Guilherme Costa Marques'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Son dakika - Trabzonspor Guilherme ayrılığını KAP'a bildirdi!
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Trabzonspor, Guilherme'nin sözleşmesinin 350 bin euro karşılığında feshedildiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2020-21 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350.000.-EUR ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Göztepe, Guilherme'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Guilherme Costa Marques'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun 2 yıllık kiralanması konusunda Portekiz temsilcisi Alvarenga ile anlaşıldığı bildirildi. Guilherme ile satın alma opsiyonlu olarak sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türkiye kariyerinde Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Süper Lig'de 64 maçta 10, Türkiye Kupası'nda ise 13 müsabakada 4 gole imza attı.

Son dakika - Trabzonspor Guilherme ayrılığını KAPa bildirdi

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