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31.01.2020 - 18:19 | | DHA

Son dakika | Trabzonspor, Guilherme'yi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Guilherme'nin 100 bin euro karşılığında kiralandığını KAP'a bildirdi. Trabzonspor, Guilherme'ye ise bu sezon yıllık 450 bin Euro, önümüzdeki sezon ise 1,1 milyon Euro ödeyecek.

Son dakika | Trabzonspor, Guilherme'yi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sözleşmesini feshettiği Brezilyalı futbolcu Guilherme ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği yazıda, Brezilyalı futbolcu Guilherme'nin kiralık transferi için GDSC Alvarenga Futebol Kulübü'ne 100 bin Euro ödeneceği ifade edildi. Trabzonspor, Guilherme'ye ise bu sezon yıllık 450 bin Euro, önümüzdeki sezon ise 1,1 milyon Euro ödeyecek.

Bordo-mavili kulübün KAP'a bildirdiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

 "Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda GDSC Alvarenga Futebol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşama göre, GDSC Alvarenga Futebol Kulübüne geçici transfer bedeli olarak 100.000.-EUR ödenecektir,

Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019-20 futbol sezonu ikinci yarısı için 450.000.-EUR garanti ücret,2020-21 futbol sezonu için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

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