21.01.2020 - 15:42 |
Son dakika | Trabzonspor Hüseyin Çimşir ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.
Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre;
2019-20 sezonu ikinci yarısı için 250.000.-TL,
2020-21 sezonu için 3.500.000.-TL ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.