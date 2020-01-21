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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Trabzonspor Hüseyin Çimşir ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
21.01.2020 - 15:42 |

Son dakika | Trabzonspor Hüseyin Çimşir ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

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Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre;

2019-20 sezonu ikinci yarısı için 250.000.-TL,

2020-21 sezonu için 3.500.000.-TL ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Son dakika | Trabzonspor Hüseyin Çimşir ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

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