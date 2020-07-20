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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı!
20.07.2020 - 21:13 |

Son dakika | Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı!

Trabzonspor, karşılıklı anlaşmayla sözleşmesi feshedilen Hüseyin Çimşir'e tazminat verilmeyeceğini KAP'a bildirdi.

Son dakika | Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı!
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Trabzonspor, karşılıklı anlaşmayla sözleşmesi feshedilen Hüseyin Çimşir'e tazminat verilmeyeceğini KAP'a bildirdi.

Kalan maçlarda yardımcı antrenör Eddie Newton görev yapacak

DHA'nın haberine göre; Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlükten teknik direktörlük görevine geçen Hüseyin Çimşir, 22 maçlık serüvenin ardından bordo mavili takım ile yollarını ayırdı. Bordo mavili yönetim, daha önce istifasını sunan Çimşir'in istifasını kabul etti. Bordo mavililerin ayrılığı bu gece ya da yarın resmen duyurması beklenirken, sezonun kalan maçlarında yardımcı antrenör Eddie Newton'un görev yapacağı öğrenildi.

YENİ SEZONDA AVCI VEYA ŞOTA

Bordo mavili ekibin yeni sezon için Abdullah Avcı ya da Şota Arveladze isimleri üzerinde durduğu öğrenilirken, bu görüşmelerin kupa finalinden sonra hız kazanacağı belirtildi.

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un başında 16'sı lig 6'sı kupa olmak üzere toplam 22 maça çıkarken, söz konusu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 1.88'lik puan ortalaması yakalamıştı.

Son dakika | Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı

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