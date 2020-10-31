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31.10.2020 - 18:25 |

Son dakika - Trabzonspor, İhsan Gündüz Derelioğlu yönetiminde çalıştı!

Trabzonspor bugünkü antrenmanını teknik direktör İhsan Gündüz Derelioğlu yönetiminde gerçekleştirdi.

Son dakika - Trabzonspor, İhsan Gündüz Derelioğlu yönetiminde çalıştı!
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Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırdı.

Bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 10.30'da gerçekleştirilmesi gereken antrenman 15.30'a ertelenmişti. Alanyaspor maçı hazırlıklarına bordo-mavili takım Futbolcu İzleme Koordinatörü İhsan Gündüz Derelioğlu yönetiminde çıktı.

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Son dakika - Trabzonspor, İhsan Gündüz Derelioğlu yönetiminde çalıştı

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