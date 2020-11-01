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01.11.2020 - 10:23 | | Fanatik

Son dakika | Trabzonspor kalecisi Uğurcan'ın gözyaşları...

Kasımpaşa karşısında penaltıyı çıkartıp, 8 başarılı kurtarışa imza atan Uğurcan Çakır’ın, 4-3’lük yenilgi sonrası soyunma odasında gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi. Trabzonspor’un kalecisini takım arkadaşları teselli etti.

Son dakika | Trabzonspor kalecisi Uğurcan'ın gözyaşları...
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İki senedir ortaya koyduğu performansla Türkiye’nin en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Uğurcan Çakır, son olarak Kasımpaşa mücadelesinde devleşti. Kasımpaşa karşısında ligde bu sezon en çok kurtarış yaptığı 90 dakikayı çıkaran Uğurcan, tam 8 kez rakip oyunculara engel oldu. Üstelik bir de penaltı çıkardı. Aytaç Kara’nın vuruşunda gole izin vermeyen 24 yaşındaki başarılı eldiven, özellikle karşı karşıya pozisyonlarda kritik kurtarışlara imza attı. Ancak Uğurcan’ın bu çabası dahi yenilgiyi önleyemedi, Milli eldiven kalesinde tam 4 gol gördü.

6 maçta, 13 gol

Sahayı oldukça üzgün terk eden ve özellikle Koita’nın golünden sonra ellerini yana açıp isyan eden Uğurcan’ın soyunma odasında da duygusal anlar yaşadığı öğrenildi. Sinirden gözyaşlarını tutamayan Trabzonspor’un kalecisini, takım arkadaşlarının teselli etmeye çalıştığı belirtildi. Uğurcan, 7 haftalık periyotta kalesinde toplam 13 gol gördü.

 

Son dakika | Trabzonspor kalecisi Uğurcanın gözyaşları...

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