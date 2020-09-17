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17.09.2020 - 09:50 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Son dakika | Trabzonspor, Lewis Baker'i kadrosuna kattı

Trabzonspor, Chelsea'den İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Renard Baker'i kadrosuna kattı.

Son dakika | Trabzonspor, Lewis Baker'i kadrosuna kattı
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Baker geçen sezonu Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf formasıyla tamamladı. İngiliz futbolcu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katıldı.

EN İYİ PERFORMANSI VITESSE İLE
Baker, Chelsea'nin sürekli kiralık gönderdiği bir futbolcu olarak göze çarpıyor. Geçen sezonu Bundesliga'da geçiren 25 yaşındaki Baker, bir önceki sezon Leeds United, ondan önceki sezon ise Middlesbrough formalarını terletti. Baker'in en iyi performans gösterdiği takım ise Hollanda ekibi Vitesse ile oldu. İngiliz futbolcu 2 sezon terlettiği Vitesse formasıyla 73 maça çıktı ve 20 gol, 11 asistlik performans gösterdi.

İNGİLTERE ALT YAŞ MİLLİ TAKIMLARIYLA  45 MAÇA ÇIKTI
İngiltere alt yaş milli takımlarında farklı kategorilerde  formasını 45 kez giyen Baker, 19 kez de fileleri havalandırdı. Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton'ın Chelsea'de görev aldığı dönemde kiralık oyunculardan sorumlu antrenörü  olması ve Baker 'i iyi tanıması da transferde önemli bir rol oynadı.

BAKER BUGÜN GELİYOR
Trabzonspor'un yeni transferi Lewis Baker'in bugün İstanbul aktarmalı Trabzon'a gelmesi bekleniyor. İngiliz oyuncu sağlık kontrollerini ardından resmi imzayı atacak ve takım ile çalışmalara başlayacak.

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