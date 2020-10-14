Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son Dakika | Trabzonspor loca satışlarına başladı!
14.10.2020 - 08:28 |

Son Dakika | Trabzonspor loca satışlarına başladı!

TFF tarafından yüzde 50 kapasiteyle localara taraftar alınacağını duyurmasının ardından Bordo-Mavililer aylar sonra taraftarına kavuşacak.

Son Dakika | Trabzonspor loca satışlarına başladı!
ABONE OL

Trabzonspor'da locaların maçlık satışına başlandığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kararına istinaden Medical Park Stadyumu'ndaki locaların yüzde 50 kapasiteyle taraftara açılacağı belirtildi.

Batı, doğu ve kale arkalarında 10'ar kişilik olan localara 5'er kişi, iki adet olan 30'ar kişilik köşe localara da 15'er kişi alınacağı vurgulanan açıklamada, Batı VIP 15 bin, köşe 9 bin, doğu 5 bin, kale arkası loca fiyatlarının ise 2 bin 500 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

TFF'nin koronavirüs salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatı gereği taraftarların locaların açık ve kapalı alanlarının tamamında güvenli mesafeye özen göstermeleri gerektiğinin altı çizildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İşte Mehmet Ekici'nin yeni adresi!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Yalçın Ayhan, Skorer'e konuştu: 'Sinirden ağladım!'

Son Dakika | Trabzonspor loca satışlarına başladı

Yalçın Ayhan: "Ozan Tufan, Fenerbahçe için büyük şans"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son Dakika | Fenerbahçe'de David Beckham şoku! Transferde rakip...
    Son Dakika | Fenerbahçe'de David Beckham şoku! Transferde rakip...
  2. Son dakika transfer haberleri | Sörloth'un parası Trabzon'a ulaştı!
    Son dakika transfer haberleri | Sörloth'un parası Trabzon'a ulaştı!
  3. Son Dakika | Trabzonspor loca satışlarına başladı!
    Son Dakika | Trabzonspor loca satışlarına başladı!
  4. Son dakika | Fenerbahçe'de Cisse gerçeği ortaya çıktı
    Son dakika | Fenerbahçe'de Cisse gerçeği ortaya çıktı
  5. Son dakika haberi | Eski Beşiktaşlı Shinji Kagawa ortada kaldı!
    Son dakika haberi | Eski Beşiktaşlı Shinji Kagawa ortada kaldı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A Milli Takımın konuğu Sırbistan! Türkiye-Sırbistan maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Takımın konuğu Sırbistan! Türkiye-Sırbistan maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Son dakika | Ekvador, Uruguay'ı dağıttı! Enner Valencia...

Son dakika | Ekvador, Uruguay'ı dağıttı! Enner Valencia...

Geleceğin sağ beki: Serkan Asan

Geleceğin sağ beki: Serkan Asan

Fenerbahçe'de yeni lider Gustavo

Fenerbahçe'de yeni lider Gustavo

Sıradaki Haber