Son Dakika | Trabzonspor loca satışlarına başladı!

Trabzonspor'da locaların maçlık satışına başlandığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kararına istinaden Medical Park Stadyumu'ndaki locaların yüzde 50 kapasiteyle taraftara açılacağı belirtildi.

Batı, doğu ve kale arkalarında 10'ar kişilik olan localara 5'er kişi, iki adet olan 30'ar kişilik köşe localara da 15'er kişi alınacağı vurgulanan açıklamada, Batı VIP 15 bin, köşe 9 bin, doğu 5 bin, kale arkası loca fiyatlarının ise 2 bin 500 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

TFF'nin koronavirüs salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatı gereği taraftarların locaların açık ve kapalı alanlarının tamamında güvenli mesafeye özen göstermeleri gerektiğinin altı çizildi.