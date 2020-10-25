25.10.2020 - 21:46 |
Son dakika - Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçeli futbolculardan taraftara balkon sürprizi!
Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçeli futbolcular, Kadıköy'de balkona çıktı ve taraftarlarla birlikte tezahüratlar yaptı
Süper Lig'de Fenerbahçe Trabzonspor evinde 3-1 mağlup etti. Maç sonu sarı-lacivertlilerde büyük coşku yaşandı.
Fenerbahçeli futbolcular, Kadıköy'de balkona çıktı ve taraftarlarla birlikte tezahüratlar yaptı. Fenerbahçe taraftarı, futbolcuların ardından Erol Bulut tezahüratına başladı.