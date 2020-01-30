Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Trabzonspor, Manoel Messias'ı şehre getirdi!
30.01.2020 - 23:18 |

Son dakika | Trabzonspor, Manoel Messias'ı şehre getirdi!

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Cruzeiro'nun 29 yaşındaki stoperi Manoel Messias, Trabzon'a geldi

Son dakika | Trabzonspor, Manoel Messias'ı şehre getirdi!

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Manoel Messias Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Manoel Messias gece geç saatlerde Trabzon Havalanı'na iniş yaptı. Kulüp yetkililerinin karşıladığı oyuncuya az sayıda bordo-mavili taraftarlar da eşlik etti. Messias daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti. 29 yaşındaki savunma oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra bordo-mavili kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın coşkusu!

Son dakika | Trabzonspor, Manoel Messiası şehre getirdi

 

 
    Manoel Messias, Trabzon'a geldi
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Fenerbahçe'nin gözdesi Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza attı!

    Son dakika | Fenerbahçe'nin gözdesi Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza attı!

    MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı

    MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı

    37 yaşındaki Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük ile anlaştı!

    37 yaşındaki Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük ile anlaştı!

    Son dakika | Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk açıklaması

    Son dakika | Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk açıklaması

    Sıradaki Haber