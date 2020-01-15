Son dakika | Trabzonspor, Onazi'nin sözleşmesini feshettiğini KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

Şirketimiz ile Ogenyi Eddy Onazi arasındaki, 04.08.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.

Trabzonspor'dan Onazi'ye teşekkür

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün değerlerini kısa süre içinde özümsemiş, Trabzon şehriyle bütünleşmeyi başarmış, karakteri ve samimiyeti ile yediden yetmişe tüm taraftarlarımızın sevgisini kazanmış değerli oyuncumuz Onazi'ye takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, Trabzonspor sonrası kariyerinde şans ve başarı diliyoruz. Yolun açık olsun Ogenyi Onazi!"

Nijeryalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

VEDA PAYLAŞIMI

'Trabzonspor taraftarının bana gösterdiği sevgiyi asla unutmayacağım. Trabzonspor taraftarının benim gözümde ayrı bir yeri olacak. Mutlu olmayı hak ediyorsunuz, sezonun geri kalanında başarılar dilerim.'



