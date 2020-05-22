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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattı
22.05.2020 - 13:52 |

Son dakika | Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattı

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, Rahmi Anıl Başaran'ın transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Son dakika | Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattı
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Bordo-mavililer, Balıkesirspor’da forma giyen Rahmi Anıl Başaran’ın transferinde mutlu sona ulaştı.

Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, "Rahmi Anıl Başaran için Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe ile görüşmemiz oldu. 2 hafta önce Trabzonspor ile sözlü olarak ciddi şekilde görüşmelerimiz oldu.

Rahmi Anıl Başaran’ın transferi için Trabzonspor'dan Mehmet Yiğit Alp ile dün İstanbul'da görüştük.

Rahmi Anıl Başaran'ın transferi konusunda Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardık. Rahmi Anıl'ın transferi Ramazan Bayramı'ndan sonra resmiyet kazanacak. Rahmi Anıl'ın transferinde Trabzonspor kulübümüze TL bazında ödeme yapacak. Balıkesirspor, Rahmi Anıl'ın bir sonraki satışından pay alacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaranı kadrosuna kattı

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