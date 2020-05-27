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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran'ı KAP'a bildirdi!
27.05.2020 - 19:36 |

Son dakika | Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran'ı KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavili ekip bu transfer için 2 milyon TL ödeyecek.

Son dakika | Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran'ı KAP'a bildirdi!
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 Trabzonspor, Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Bordo mavili ekip 4 yıllık anlaşmanın rakamlarını açıkladı. Karadeniz ekibi bu transfer için 2 milyon TL ödeyecek.

Balıkesirspor başkanı Dağlı açıklamıştı

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı yaptığı açıklamada, futbolcularının Trabzonspor'la 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Transfer bedelinin 2 milyon lira olduğunu kaydeden Dağlı, "Artı olarak sözleşmede 1 milyon liralık bonuslar var. Bu bonuslar attığı goller üzerinden hesaplanacak. Ayrıca Trabzonspor'dan başka bir takıma transfer olması halinde bize yüzde 10 ödeme yapılacak. Bu transferden elde edeceğimiz gelir, maddi açıdan zor durumda olan kulübümüze nefes aldıracak. Hem camiamıza hem Rahmi'ye hem de Trabzon camiasına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Rahmi Anıl Başaran da transferden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Balıkesirspor taraftarlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Rahmi Anıl, "Böyle büyük bir camiaya transfer olduğum için mutluyum. Bundan sonra gollerimi Trabzonspor için atacağım. Umarım her iki taraf için de iyi olur. " şeklinde konuştu.

 

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