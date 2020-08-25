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25.08.2020 - 09:10 | | Fanatik

Son dakika | Trabzonspor, Stiven Mendoza transferini bitiriyor!

Yeni sezonda her mevkiide kaliteli ve geniş bir kadroya sahip olmak isteyen Trabzonspor, Amiens’li kanat oyuncusu Stiven Mendoza’nın da transferini bitiriyor. İki gün önce oyuncuyla el sıkışan Fırtına, Fransızlar’ı ikna edip işi bitirmeyi hedefliyor.

Son dakika | Trabzonspor, Stiven Mendoza transferini bitiriyor!
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Amiens’in Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Stiven Mendoza için girişimlerde bulunan Trabzonspor’un futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alması ibreyi Fransa’ya çevirdi. Fırtına bir süredir gündemde olan oyuncu için şimdi de kulübüyle masaya oturacak. Menajerler aracılığıyla yapılan girişimlerin bu hafta içerisinde sonuçlanması gündemde.

Geçen sezon 17 maçta 6 kez ağları sarsan Mendoza, 2018’de Amiens’e, Corinthians’tan 1 milyon euroya transfer olmuştu. Oyuncu haber bekliyor Stiven Mendoza’nın, Trabzonspor’a ‘Tamam’ dediği ifade edilirken kulübüyle sözleşmesi bir yıl daha devam eden futbolcunun kulübüyle bonservis pazarlığına girişilecek.

Bordo-Mavililer’in bu transfere en fazla 1 milyon euro bütçe ayırdığı konuşuluyor.

Son dakika | Trabzonspor, Stiven Mendoza transferini bitiriyor

 

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