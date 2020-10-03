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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Trabzonspor, Vitor Hugo transferi için anlaşma sağladı!
03.10.2020 - 00:31 |

Son dakika | Trabzonspor, Vitor Hugo transferi için anlaşma sağladı!

Transferde son dakika... Palmeiras forması giyen Brezilyalı Vitor Hugo'nun transferi için Trabzonspor, anlaşma sağladı

Son dakika | Trabzonspor, Vitor Hugo transferi için anlaşma sağladı!
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Trabzonspor, Vitor Hugo transferi için Palmeiras ile anlaşma sağladı.

Globo Esporte'de yer alan habere göre bordo-mavililer, Palmeiras forması giyen Brezilyalı savunmacının transferi konusunda anlaşma sağladı.

Stoper mevkinde görev yapan 29 yaşındaki oyuncu, 2019-20 sezonunda toplam 9 maça çıktı.

Son dakika | Trabzonspor, Vitor Hugo transferi için anlaşma sağladı

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