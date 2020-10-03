03.10.2020 - 00:31 |
Son dakika | Trabzonspor, Vitor Hugo transferi için anlaşma sağladı!
Transferde son dakika... Palmeiras forması giyen Brezilyalı Vitor Hugo'nun transferi için Trabzonspor, anlaşma sağladı
Trabzonspor, Vitor Hugo transferi için Palmeiras ile anlaşma sağladı.
Globo Esporte'de yer alan habere göre bordo-mavililer, Palmeiras forması giyen Brezilyalı savunmacının transferi konusunda anlaşma sağladı.
Stoper mevkinde görev yapan 29 yaşındaki oyuncu, 2019-20 sezonunda toplam 9 maça çıktı.
Diabete, Trabzonspor'da!