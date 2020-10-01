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01.10.2020 - 23:14 |

Son dakika | Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny Semedo, İstanbul'da!

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı golcü futbolcu Djaniny Semedo, İstanbul'a geldi.

Son dakika | Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny Semedo, İstanbul'da!
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Hücum hattının büyük bir bölümüne takviye yapan Trabzonspor, forvet hattına Djaniny Semedo’yu kattı. Bordo-mavili takım, 29 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek.Son olarak Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında forma giyen Djaniny, bu gece Lizbon'dan İstanbul aktarmalı olarak geldi. Trabzon'a giderek, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak olan tecrübeli futbolcu Kulüp kariyerinde 294 maça çıkan Djaniny, 99 gol atarken, 33 de asist yapma başarısı gösterdi.

Benfica formasıyla Portekiz Ligi tecrübesi de bulunan Yeşil Burun Adaları vatandaşı Djaniny için Al Ahli 2018 yılında 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Son dakika | Trabzonsporun yeni transferi Djaniny Semedo, İstanbulda

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