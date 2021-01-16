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16.01.2021 - 10:14 | | Takvim

Son dakika - Trabzonspor yönetimi Enzo Perez'i imzaya çağırdı!

Fırtına'da Enzo Perez heyecanı yaşanıyor. Adeta yılan hikayesine dönen transferde mutlu sona doğru geliniyor. Arjantinli yıldız daha önce sözlü olarak prensip anlaşması sağlanan tüm şartları kabul ettiğini yazılı olarak da bildirdi.

Son dakika - Trabzonspor yönetimi Enzo Perez'i imzaya çağırdı!
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Fırtına'da Enzo Perez heyecanı yaşanıyor. Adeta yılan hikayesine dönen transferde mutlu sona doğru geliniyor. Arjantinli yıldız daha önce sözlü olarak prensip anlaşması sağlanan tüm şartları kabul ettiğini yazılı olarak da bildirdi.

BAĞLARINI KOPARACAK

Artık Perez'in River ile bağlarını koparması bekleniyor. Trabzon yönetimi, tecrübeli yıldıza, "Kulübünle sorunlarını çözüp Türkiye'ye gel" davetinde bulundu.

VEDA YEMEĞİ Mİ YEDİ?

Önceki gün çocukluk arkadaşları ile bir araya gelen ve adeta veda yemeği yiyen Enzo Perez ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

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