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31.01.2021 - 23:04 | | DHA

Son dakika - Trabzonspor, Yunus Mallı'yı resmen açıkladı!

Trabzonspor, Yunus Mallı ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

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Trabzonspor Kulübü, milli futbolcu Yunus Mallı ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Yunus Mallı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2,5+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 4.465.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 8.930.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 8.930.000.-TL garanti ücret,

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 13.395.000.-TL garanti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranı uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcuya, 3(Üç) taksit halinde toplam 11.162.500.-TL imza ücreti ödenecektir.

Futbolcunun Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe transfer olması halinde transfer gelirinin %20'si, futbolcuya ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir."

Son dakika - Trabzonspor, Yunus Mallıyı resmen açıkladı

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