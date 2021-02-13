Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Trabzonspor'da 3 oyuncunun korona testi pozitif
13.02.2021 - 11:49 |

Son dakika | Trabzonspor'da 3 oyuncunun korona testi pozitif

Süper Lig'in 25'inci haftasında bugün evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonsopr'da 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Son dakika | Trabzonspor'da 3 oyuncunun korona testi pozitif
ABONE OL

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA;

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Perşembe günü rutin olarak yapılan COVID-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır" denildi.

Son dakika | Trabzonsporda 3 oyuncunun korona testi pozitif

Trabzonspor'da kasket satışı resmen başladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. CANLI ANLATIM | Kayserispor - Ankaragücü
    CANLI ANLATIM | Kayserispor - Ankaragücü
  2. Göztepe'de hedef mutlak galibiyet
    Göztepe'de hedef mutlak galibiyet
  3. Bursaspor gollerine devam ediyor
    Bursaspor gollerine devam ediyor
  4. Trabzonspor'un lisanslı kasketleri satışa çıktı
    Trabzonspor'un lisanslı kasketleri satışa çıktı
  5. Marius Sumudica'nın Rize macerası kötü gidiyor
    Marius Sumudica'nın Rize macerası kötü gidiyor
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana derbisinde 63. randevu heyecanı yaşanacak

Adana derbisinde 63. randevu heyecanı yaşanacak

Son dakika | Trabzonspor'da 3 oyuncunun korona testi pozitif

Son dakika | Trabzonspor'da 3 oyuncunun korona testi pozitif

Mohamed Salah'dan şok eden ayrılık kararı

Mohamed Salah'dan şok eden ayrılık kararı 

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Altıparmak: Takımda çok güzel bir hava oluştu

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Altıparmak: Takımda çok güzel bir hava oluştu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet