Son dakika | Trabzonspor'da 3 oyuncunun korona testi pozitif

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA;

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Perşembe günü rutin olarak yapılan COVID-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır" denildi.