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21.01.2021 - 20:23 | | DHA

Son dakika - Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ameliyat edildi!

Trabzonspor, İH Konyaspor karşılaşmasında sağ ayak bileği kırılanAbdülkadir Ömür'ün ameliyat edildiğini açıkladı.

Son dakika - Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ameliyat edildi!
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İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, başarılı bir ameliyat geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; ameliyat olduğu İstanbul'daki hastanede bir süre daha tedavi süreci devam edecek olan Ömür'ün önümüzdeki hafta içerisinde Trabzon'a dönmesi ve tedavisini burada sürdürmesi planlanıyor.

Bu arada Başkan Ahmet Ağaoğlu da Abdülkadir Ömür'ü ameliyatın ardından ziyaret ederek moral verdi.

Son dakika - Trabzonsporda Abdülkadir Ömür ameliyat edildi

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