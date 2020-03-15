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HaberlerTrabzonspor Haberleri SON DAKİKA | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı
15.03.2020 - 17:39 |

SON DAKİKA | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı

Bordo mavili ekipte Başakşehir maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi. Maç sonu sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

SON DAKİKA | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı

Trabzonspor'da sakatlıktan yeni çıkan ve forma şansı bulmaya başlayan Abdülkadir Ömür'den kötü haber... Genç yıldız Başakşehir maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Yerini Badou Ndiaye'ye bırakan Abdülkadir'in oyundan çıkarken duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Maç sonu açıklama yapan teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Abdülkadür Ömür'ün dizinde ağrı oldu. Daha fazla oynatıp riske etmedik. Süreci takip etmek lazım, Bir iki gün sonra kontrollerin ardından gerekli açıklamayı yaparız." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Trabzonsporda Abdülkadir Ömür sakatlandı

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