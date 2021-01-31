31.01.2021 - 19:04 |
Son dakika - Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak sakatlandı! Gözyaşlarıyla...
Trabzonspor'da maçın ilk dakikasında sakatlanan Abdulkadir Parmak, sahayı gözyaşlarıyla terk etti. Beşiktaş'ta ise Rıdvan Yılmaz oyuna devam edemedi
Trabzonspor'da maçın ilk dakikasında sakatlık yaşayan Abdulkadir Parmak, gözyaşları içerisinde kenara gelirken yerine Lewis Baker oyuna dahil oldu.
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Euban ile girdiği mücadelede yerde kalarak sakatlık geçirdi. Sakatlanan Rıdvan Yılmaz, yerini Fabrice N'Sakala'ya bıraktı.
Detaylar birazdan...