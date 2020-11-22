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22.11.2020 - 18:36 |

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı: "Bazı şeyler değişecek"

Süper Lig'de Trabzonspor ile ilk maçına Erzumspor karşısında çıkacak olan teknik direktör Abdullah Avcı müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı: "Bazı şeyler değişecek"
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Süper Lig'de Trabzonspor ile ilk maçına Erzumspor karşısında çıkacak olan teknik direktör Abdullah Avcı müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu

"Trabzonspor ile ilgili daha önceden de tespitlerimiz var. Bazı şeyler değişecek ancak bunlar zaman alacak. Takımın enerjisi iyi ve yapmak istediklerimize iyi cevap veriyorlar. Tespitin üzerinden giderek maç kazanmak istiyoruz. Kazanma alışkanlığı olan bir takım yaratmak istiyoruz."

Muhabirin "Hocam maç öncesi zemine çıkıp tur attınız. Neler hissettiniz?" sorusuna Avcı, "Çok güzel duygular. Kendimi iyi hissettiğim yer. Trabzonspor gibi büyük bir takım, büyük şehir. Çok güzel duygular yaşatıyorlar." yanıtını verdi.

Son dakika - Trabzonsporda Abdullah Avcı: Bazı şeyler değişecek

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