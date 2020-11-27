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27.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı ilk 11'i bozmayacak!

Bu sezon ilk deplasman galibiyetini Ankaragücü karşısında almak isteyen Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı, BB Erzurumspor maçını kazanan 11’ini bozmayacak

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı ilk 11'i bozmayacak!
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Süper Lig’in 9. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u mağlup ederek kötü gidişata son veren Trabzonspor, bugün deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçından da 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de bu sezon dış sahada ilk kez kazanmak istiyor.
Bordo-mavili takımda tedavi gören ve takımdan ayrı olarak hafta içinde çalışmalarını sürdüren Yusuf Sarı’nın Ankara deplasmanında oynayıp oynayamayacağı yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı’nın, MKE Ankaragücü maçına da ligde son oynanan ve 1-0 kazanılan BB Erzurumspor müsabakasının 11’i ile çıkması ve kazanan kadroyu koruyacağı öğrenildi.
Avcı, hafta içi yapılan her idmanda oyuncularını takım savunması konusunda uyardı. Abdullah Avcı bu kez kazanılan pozisyonları değerlendirmede de daha dikkatli olmalarını isterken, “Erzurum maçında çok iyi oynamadık ama kazandık. Bu galibiyet özgüvenimizi de yerine getirdi. Böyle devam etmeliyiz” dediği bildirildi.

Hazırlıklar devam ediyor
Bordo-mavililer, Süper Lig’in 10. haftasında bugün deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, 5’e 2, dar alan oyunları, dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maç yaptı.

Son dakika - Trabzonsporda Abdullah Avcı ilk 11i bozmayacak

Son dakika - Trabzonsporda Abdullah Avcı ilk 11i bozmayacak

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