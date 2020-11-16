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16.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı milli yıldızları bekliyor!

Trabzonspor’un yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı bir yandan eldeki mevcut oyuncuları hazırlarken, diğer yandan milli takımdan gelecek isimlerin yolunu gözlüyor. Üstelik gelenlerin durumunun nasıl olacağını da merakla bekliyor

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı milli yıldızları bekliyor!
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Aytemiz Alanya karşısında alınan beraberliğin ardından Trabzonspor’da teknik direktörlük görevine gelen Abdullah Avcı bir yandan sistemini oturtmaya çalışırken, diğer yandan gözünü milli takımdan gelecek futbolculara dikti.
Erzurumspor maçının hazırlıklarını eldeki mevcut kadroyla gerçekleştiren Avcı, neredeyse takımın iskeletinin yarısını oluşturan milli oyuncuların nasıl bir şekilde takıma katılacağını merakla bekliyor. Oynanacak milli maçlarda oluşabilecek sakatlıklar, Avcı’nın en büyük korkusu...
İran Milli Takımı’na giden Majid Hosseini, Bosna Hersek’i 2-0 mağlup eden kadroda süre alamadı. Asya elemelerinin koronavirüs nedeniyle ertelenmesi nedeniyle İranlı oyuncu sorunsuz olarak takıma dönüyor.
Trabzonspor’un en fazla oyuncu gönderdiği Ümit Milli Takımımız da yarın Samsun’da Kosova ile oynayacak. Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz da bu karşılaşmanın ardından Trabzon’a geçecek ve çarşamba günü yapılacak idmana katılabilecek.
A Milli Takımı’nda yer alan Uğurcan ise ancak 19 Kasım Perşembe günü Trabzon’da olabilecek. Macaristan maçı için Budapeşte’ye gidecek ay-yıldızlılar, karşılaşmanın ardından saat 04.30’da İstanbul’da olacak. Milli kaleci buradan Trabzon’a geçecek.
Ekubanlı Gana, yarın Sudan deplasmanında yer alacak, aynı tarihte Djaniny’nin formasını giydiği Yeşil Burun Adaları’nın rakibi de Ruanda olacak. İkisi de bu karşılaşmaların ardından Trabzon’a dönecek.

Son dakika - Trabzonsporda Abdullah Avcı milli yıldızları bekliyor

 

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