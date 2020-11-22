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22.11.2020 - 21:31 |

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı: "Soyunma odasındaki enerji iyi"

Süper Lig'de Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı: "Soyunma odasındaki enerji iyi"
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Süper Lig'de Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"Bazen böyle kazanacaksın, bazen top rakipte olacak. Geldiğimizden beri takım savunması üzerinde çalışıyoruz. Zihinsel olarak çok kırılgan olan bu takım, bugün ilk kez gol yemedi, bu önemli. Trabzonspor her zaman yukarıda ve zirvede olmak ister, böyle de olmuştur. Bu adımları atmaya devam edeceğiz."

"Başlangıçta kazanmak önemli. Soyunma odasındaki enerji iyi. Her seferinde adım adım ileri gideceğimizi düşünüyorum."

Son dakika - Trabzonsporda Abdullah Avcı: Soyunma odasındaki enerji iyi

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