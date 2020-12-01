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01.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve Ahmet Ağaoğlu’nun İstanbul zirvesi

Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı dünkü idmanda yer almadı. Tecrübeli hocanın İstanbul’da Başkan Ahmet Ağaoğlu ve bazı yöneticilerle takımın son durumunu görüştüğü ifade edildi

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve Ahmet Ağaoğlu’nun İstanbul zirvesi
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Trabzonspor, iki günlük iznin ardından Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başlarken, Teknik Direktör Abdullah Avcı dün yapılan antrenmanda yer almadı.
Avcı’nın İstanbul’da başkan ve yönetimle bir araya geldiği, takımı masaya yatırdıkları, devre arasıyla ilgili çalışmalar için şimdiden kolları sıvadıkları ifade edildi. Göreve gelmesinden bu yana iki maçta sahada yer alan, bunun dışında milli takım arasında ekibi antrene etme şansı yakalayan Avcı, gözlemlerini, tespitlerini ve yapılmasını istediklerini Başkan Ahmet Ağaoğlu’na ilettiği belirtildi.
7 Aralık Pazartesi günü oynanacak Sivasspor maçının hazırlıklarına dün başlayan bordo-mavililerde takımı Abdullah Avcı’nın yardımcıları çalıştırdı. Karadeniz ekibinde tüm futbolcuların idmanda yer alması, bordo-mavilileri mutlu etti. Bir hafta gibi uzun bir süre çalışma şansı bulunan Trabzonspor’da tek eksik, kırmızı kart gören Pereira olacak.
Bugünden itibaren takımının başında olacağı belirtilen Avcı ile ekibinin Pereira’nın yerine Serkan Asan’ı düşündüğü dile getirildi. Abdullah Avcı’nın gelişiyle birlikte iki maçın 11’inde de yer bulamayan Serkan, Sivasspor karşısında futbolunu göstererek, Avcı’ya kendini kabul ettirmeye çalışacak.

Son dakika - Trabzonsporda Abdullah Avcı ve Ahmet Ağaoğlu’nun İstanbul zirvesi

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