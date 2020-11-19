Son dakika | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın 2A planı!

Bordo-Mavililer’in teknik patronu Abdullah Avcı ve öğrencileri, pazar günkü B.B.Erzurumspor maçına mutlak zafer parolasıyla hazırlanıyor. 57 yaşındaki hoca, basın toplantısında da söylediği gibi bu zorlu maceraya 3 puanla başlamak ve daha ilk maçından camia ile taraftarın güvenini kazanmak istiyor. Trabzon’daki zamanının büyük bölümünü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde geçiren Avcı, kritik karşılaşmanın taktik hazırlığına geçti. Başarılı hocanın oyun kurgusunda özellikle iki isim çok kritik: Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak... Trabzonlu yıldızlara çok güvenin Avcı, orta sahadaki sıkıntıyı bu ikiliyle çözmek amacında. Öncelikle Parmak’ı defansın önüne yani orta alanda 6 numara diye tabir edilen bölgeye çekmeyi planlayan Avcı, antrenmanlarda bunu deniyor. Abdülkadir Ömür de zaman zaman merkezde 10 numara gibi zaman zaman da kanatta oynayacak.

Kendisi gösteriyor

Fırtına’nın deneyimli hocası, Ömür’ü hücum hattında serbest bırakıp, bu şekilde oyucusunun yeteneklerini daha rahat ortaya çıkartabileceğini düşünüyor. Her iki isimle de antermanlarda yakından ilgilenen Abdullah Avcı, istediklerini bizzat çalışma esnasında anlatıyor.