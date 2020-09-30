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30.09.2020 - 15:20 |

Son dakika - Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı

Bandırmaspor, Trabzonspor'da forma giyen Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Süper Lig ekibi Trabzonspor'da forma giyen Abdurrahim Dursun'u transfer etti.

Bandırmaspor açıklamasında; 

'Trabzonspor'dan, U-21 Milli Takımımızda da görev yapan Abdurrahim Dursun ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, Royal Hastanesi Bandırmaspor kariyerinde başarılar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' ifadelerine yer verdi. 

Son dakika - Trabzonsporda ayrılık resmen açıklandı

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