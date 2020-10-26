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26.10.2020 - 07:00 |

Son dakika - Trabzonspor'da büyük değişim çare olmadı

Trabzospor'da stoperlerin değişmesi de gol yeme sıkıntısına çözüm olamadı.

Son dakika - Trabzonspor'da büyük değişim çare olmadı
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Bordo-mavili takımda stoperlerin değişmesi de gol yeme sıkıntısına çözüm olamadı. Geçen sezon şampiyonluğun kaybedilmesinde ilk faktör olan hatalar, yeni dönemde de sürdü.
Bu sezon sadece 2. haftadaki golsüz biten Gaziantep FK maçında kalesini kapatmayı başaran bordo-mavililer diğer 5 maçta gol yemekten kurtulamadı. Bordo-mavililer bu sezon Süper Lig’de toplamda ise 10 gol yedi.

Fırtına’da çöküş sürüyor
Sezona beklenilen başlangıcı yapamayan Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında aldığı 3-1’lik mağlubiyetle kötü gidişatını sürdürdü.
Geçen sezon verdiği şampiyonluk yarışında Başakşehir’e geçilen ve ikincilikle yetinen bordo-mavililer, yaşanan kadro değişiminin ardından bir türlü ayağa kalkamadı.
Sezonun 6. haftası geride kalırken tek galibiyet alabilen Karadeniz temsilcisi 5 puanda kaldı, zirveden biraz daha uzaklaştı.

Son dakika - Trabzonsporda büyük değişim çare olmadı

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