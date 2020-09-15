Son Dakika | Trabzonspor'da çifte sakatlık şoku!

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'a mağlup olan Trabzonspor'a Kamil Ahmet Çörekçi'nin ardından bir kötü haber de Caleb Ekuban'dan geldi.

Karşılaşmanın ardından kasığında ağrı hisseden Ganalı futbolcunun MR'ının çekileceği ve son durumunun yarın belli olacağı öğrenildi.