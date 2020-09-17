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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Trabzonspor'da Doğan Erdoğan'ın sözleşmesi feshedildi
17.09.2020 - 22:08 | | AA

Son dakika | Trabzonspor'da Doğan Erdoğan'ın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Doğan Erdoğan’ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

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Trabzonspor Kulübü, orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Doğan Erdoğan arasındaki 28 Haziran 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" denildi.

Son dakika | Trabzonsporda Doğan Erdoğanın sözleşmesi feshedildi

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Son dakika | Trabzonsporda Doğan Erdoğanın sözleşmesi feshedildi

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