Son dakika - Trabzonspor'da Eddie Newton dönemi 3 ayda bitti! İşte hoca adayları...

CELAL UMUT EREN



Trabzonspor’da Eddie Newton ile yollar resmen ayrıldı. Kasımpaşa karşısında 87. dakikaya 3-1 önde giren ancak maçtan 4-3 mağlup ayrılan bordo-mavililerde Newton’un sözleşmesi feshedildi.

KAP’a yapılan bildirimde 48 yaşındaki antrenörün 31 Mayıs 2021’de bitecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği ve sezon sonuna kadar 333 bin 296 euronun ödeneceği aktarıldı. İngiliz çalıştırıcının yaşanan kötü yenilgiye rağmen maç sonunda yaptığı, “Başarılı olup olmadığımızı görmek için sezon sonunu bekleyin” açıklaması sabırları taşırdı. Trabzonspor yönetimi Newton’un bu rahat tavrına tepki gösterdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun inanarak görevi devrettiği ve çoğu zaman destek çıktığı 48 yaşındaki teknik adam ile artık devam edilemeyeceği fikri ağır bastı.

Ağaoğlu da yönetimin fikrine uyarak Newton ile yolların ayrılmasını doğru buldu. Geçen sezon son 2 maç ve bu sezon da 7 resmi maçta görev alan Eddie Newton, 3 galibiyet 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.Bilhassa geçen sezonun son lig maçı ve kupa finalinde Alanyaspor’a karşı aldığı galibiyetlerle göz dolduran İngiliz teknik adam, takımın başında kalmıştı. Fakat bu sezon 10 transfer ve 8 ayrılıkla yeni bir kadro kuran Trabzonspor, Newton ile 7 haftada 5 puan topladı, başarılı olamadı.

Yeni adaylar!

Bordo-mavililerde Eddie Newton’ın ardından göreve yeni gelecek ismin çalışmaları sürüyor. Uzun süredir gündemde olan Abdullah Avcı ismine başka adaylar da eklendi. Antalyaspor’dan ayrılarak boşa çıkan Tamer Tuna ve bir dönem Trabzonspor’da görev alan Mustafa Reşit Akçay isimleri dikkat çekti.

Tamer Tuna konusunun daha sıcak olduğu, futbolculuğunda bordo-mavili formayı giymesinin kulübü tanıması açısından etkili olacağı kaydedildi. Ayrıca Fatih Tekke, Hami Mandıralı ve Şota gibi isimler de yer alıyor.

3 ayda bitti

Teknik direktörlük kariyerinde ilk görevini Trabzonspor’da yapan 48 yaşındaki Eddie Newton, istediği çıkışı yakalayamadı. Büyük umutlarla göreve başlayan ve hatta geçen sezonki Türkiye Kupası şampiyonluğuyla herkesi sevindiren İngiliz teknik adam, 2020-21 sezonuna kötü başladı.

Newton’un kariyerindeki ilk görevi sadece 3 ay sürdü.

Vitor Hugo Trabzonspor'da!