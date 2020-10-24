Son dakika - Trabzonspor'da Eddie Newton Fenerbahçe'yi bekliyor!

Trabzonspor, Fenerbahçe ile yarın deplasmanda oynanacak maçı bekliyor. Ligde ilk 5 haftada istediği sonuçları alamayan bordo-mavililer, ezeli rakiplerine karşı 3 puan alarak kara bulutları dağıtmak istiyor.



Geçen sezon Fenerbahçe’ye karşı 4 resmi maçta 3 galibiyet 1 beraberlik elde eden Karadeniz temsilcisi, tam 9 maçtır rakibine yenilmiyor. Teknik direktör Eddie Newton ise hem kendisi hem de takımı için yöneltilen tepkileri bitirmeyi amaçlıyor.



İngiliz çalıştırıcı adeta final maçı gözüyle bakılan kritik karşılaşmaya yoğun bir mesaiyle hazırlanıyor. ‘Bir maçtan fazlası’ anlamını taşıyan Fenerbahçe maçında alınacak bir galibiyet önemli kazanımlar sağlayacak.

Trabzonspor’da Fenerbahçe karşısında gelecek olası bir galibiyet şu anlamları taşıyacak:

-Fenerbahçe karşısında Kadıköy’de ligde 23 yıllık yenememe serisi. Ligde deplasmanda en son 23 Ağustos 1997’de 3-1’lik galibiyet alınmıştı.

-Lig yarışında yeniden yukarılara çıkma şansı ve puan farkını azaltma.

-Ezeli rakip karşısındaki 9 maçlık yenilmezlik serisini koruma.

-İstanbul’daki başarılı sonuçlara devam ederek, güven tazeleme.

Yeniler için sınav

Bordo-mavililerde, Fenerbahçe maçı öncesi birçok yeni yıldız ön plana çıkıyor. Afobe, Lewis Baker, cezası biten Flavio, Marlon, Vitor Hugo gibi yıldızlara büyük iş düşecek. Özellikle hücum hattında Afobe ve Baker’ın nasıl reaksiyon göstereceği sonuca etki edecek.

Trabzonspor'da Fenerbahçe Hazırlıkları Sürüyor