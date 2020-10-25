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25.10.2020 - 21:35 |

Son dakika - Trabzonspor'da Eddie Newton: "Gerçekten hayal kırıklığı"

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da maç sonu teknik direktör Eddie Newton açıklamalarda bulundu

Son dakika - Trabzonspor'da Eddie Newton: "Gerçekten hayal kırıklığı"
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Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da maç sonu teknik direktör Eddie Newton açıklamalarda bulundu

"İkinci yarıda kabus yaşadık"
"Gerçekten hayal kırıklığı. İlk yarıda çok iyiydik ancak ikinci yarıda kabus yaşadık, arka arkaya goller yedik. Belki oyunun sonlarına doğru oyuna ortak olmayı denedik ama olmadı"

"İyi futbol oynuyoruz ama bazen olmaması gereken basit hatalarda istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Arka arkaya üç gol yiyecek kadar konsantrasyon kaybı yaşamamalıyız"

Son dakika - Trabzonsporda Eddie Newton: Gerçekten hayal kırıklığı

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