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23.10.2020 - 07:00 |

Son dakika - Trabzonspor’da Eddie Newton'ın tek düşüncesi Fenerbahçe!

Lige istediği gibi başlayamayan Trabzonspor’da Eddie Newton, Steven Greaves başta olmak üzere yardımcılarıyla bir araya geldi, takımı ayağa kaldırmak için yoğun bir mesai verildi

Son dakika - Trabzonspor’da Eddie Newton'ın tek düşüncesi Fenerbahçe!
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CELAL UMUT EREN

Süper Lig’de ilk 5 haftada istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Fenerbahçe maçını çıkış karşılaşması olarak görüyor. Kadıköy deplasmanında ezeli rakibine karşı iyi bir sonuç alarak yeniden kendine gelmek isteyen bordo-mavililerde teknik direktör Eddie Newton ciddi mesai harcıyor.
Hem gelen baskılar hem de takımdaki olumsuz havayı dağıtmak isteyen 48 yaşındaki teknik adam, yardımcılarıyla sürekli toplantılar yapıyor. Özellikle ekibindeki birinci yardımcısı Steven Greaves ile başta rakip analizi olmak üzere takımdaki son durumları paylaşan Newton, 3 puanın formülünü arıyor.

1 Eylül’de Eddie Newton’ın teknik ekibine katılan İngiliz antrenör Steven Greaves, rakip analizinde oldukça etkili bir isim. İngiltere’de genelde altyapılarda oyuncu ve maç analizleri konusunda çalışan 50 yaşındaki çalıştırıcı, birçok özel ödül almıştı.

Son dakika - Trabzonspor’da Eddie Newtonın tek düşüncesi Fenerbahçe


Eski stoper
Futbolculuğu döneminde de eski bir stoper olan Greaves, şu anda ligin en fazla hücum alternatifi olan Fenerbahçe’ye karşı önlemler bulmaya çalışıyor. Samatta, Cisse, Ademi, Thiam, Valencia gibi hücumcuları olan sarı-lacivertlilere karşı eski bir stoper gözüyle analizler yapılıyor.
Takımdaki savunma oyuncularına sürekli uyarılar yapan Newton-Greaves ikilisi, rakiplerini önce durdurup sonra kazanmak için hamleler yapmayı düşünüyor. Geçen yılki Fenerbahçe maçlarında Hüseyin Çimşir’in yardımcısı olan Eddie Newton, analizleriyle dikkat çekmişti.

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