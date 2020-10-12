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12.10.2020 - 12:26 |

Son Dakika | Trabzonspor'da futbolcu alacakları Sörloth sayesinde ödenecek

Sezon başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth'ın 10 milyon euroluk bonservis bedeli bordo-mavililerin hesabına yatırıldı.

Son Dakika | Trabzonspor'da futbolcu alacakları Sörloth sayesinde ödenecek
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Sezon başında Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth kasayı rahatlattı. Alman kulübü, Norveçli forvet oyuncusunun 10 milyon euro'luk bonservis bedelini bordo- mavililerin hesabına yatırdı.

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği gelirin bir bölümü borçtan düştü, diğer kısmı Trabzonspor'un transfer ödemelerine gitti.

FUTBOLCULARIN ALACAKLARI YATIRILACAK

Alexander Sörloth'tan gelen para ayrıca futbolcuların alacaklarına yatırılacak. Düzenli maaş ödemesiyle birlikte Trabzonspor'da yönetim, futbol takımının sahaya çıktığında aklının geride kalmayacağını hesaplıyor. Norveçli yıldızın satışı, Fırtına'nın kasasına büyük kolaylık sağladı.

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Son Dakika | Trabzonsporda futbolcu alacakları Sörloth sayesinde ödenecek

    Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu
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