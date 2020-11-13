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13.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Trabzonspor'da hedef Abdullah Avcı ile yeniden zirveye!

Trabzonspor’da Abdullah Avcı heyecanı yaşanıyor. Geçen sezonun başarılı takımı bordo-mavililer Eddie Newton ile yaşanan düşüş sonrası yeni teknik heyetle çıkış hedefliyor, istatistikler de umutları artırıyor

Son dakika - Trabzonspor'da hedef Abdullah Avcı ile yeniden zirveye!
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CELAL UMUT EREN

Trabzonspor’da Abdullah Avcı dönemi resmen başladı. Bordo-mavililer sezon başında yaşanan başarısız sonuçlar sonrası kaybettiği havayı tekrar yakaladı. Taraftarları da heyecanlandıran Avcı hamlesiyle camiada yeniden umutlar arttı.

Geçen sezon Türkiye Kupası’nı kazanan ve Süper Lig’de ilk 2’ye giren Trabzonspor’da yeniden zirveye çıkış için çalışmalar hız kazandı. Karadeniz ekibinde antrenmanlara da çıkan 57 yaşındaki teknik adam, Eddie Newton ile oluşan karamsar tabloyu dağıtmaya çabalayacak.

Abdullah Avcı’nın bilhassa Başakşehir dönemindeki istatistikleri umutları artırmaya yetiyor. OPTA’nın hazırladığı rakamlarda ilginç veriler göze çarpıyor. İşte Trabzonspor’u heyecanlandıran rakamlar:

En çok puan
-Süper Lig’in son beş sezonunda Başakşehir ve Beşiktaş’ta çalışan Abdullah Avcı en fazla galibiyet alan hoca oldu. 71 galibiyet.
-Abdullah Avcı liderlik koltuğunda en fazla oturan teknik direktör oldu. 44 hafta.
-Abdullah Avcı son 5 sezonda ligimizde bir takımda çalışma süresi bakımından en istikrarlı hoca oldu. Başakşehir’de 1 Temmuz 2014 ve 3 Temmuz 2019 arası bin 827 gün çalıştı.
- Abdullah Avcı, 5 sezonda Başakşehir’de hiç ilk 4 dışına çıkmadı: 4, 4, 2, 3, 2 Trabzonspor aynı süreçte: 5, 12, 6, 5, 4 sıraları aldı. Bordo-mavililer bu süreçte sadece geçen sezon ilk 2’ye girerken, Avcı sezon ortasında Beşiktaş’la yollarını ayırmıştı.

Son dakika - Trabzonsporda hedef Abdullah Avcı ile yeniden zirveye

Egemen sevinci
Bordo-mavililerde Abdullah Avcı’nın ekibinde yer alan Egemen Korkmaz da mutluluk yarattı. 2008-2011 yılları arasında Trabzonspor forması giyen ve 84 maçta sahaya çıkan Korkmaz, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası da kazanmıştı.
Taraftarlar takımı ve şehri bilen genç antrenörün göreve başlamasını olumlu buldu.

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