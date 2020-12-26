26.12.2020 - 01:24 |
Son dakika - Trabzonspor'da hedef Mamadou Fofana!
Trabzonspor, Metz'in 22 yaşındaki Malili ön libero oyuncusu Mamadou Fofana ile ilgileniyor.
Trabzonspor devre arası transfer döneminde bombayı patlatıyor.
Trtspor'un haberine göre; Trabzonspor, Metz'in 22 yaşındaki Malili ön libero oyuncusu Mamadou Fofana ile ilgileniyor. Futbol topu Fofana, Türkiye'de Bandırmaspor ve Alanyaspor formaları giymişti
Bu sezon Metz formasıyla 11 maça çıkan Mali'li oyuncu son 3 sezondur Fransız kulübünün formasını giyiyor.
10 kez Mali Milli Takım forması da giyen Fofana'nın piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro...
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