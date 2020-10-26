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26.10.2020 - 20:12 |

Son dakika - Trabzonspor'da KasÄ±mpaÅŸa hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!

Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 7. haftasÄ±nda sahasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na ara vermeden baÅŸladÄ±.Â

Son dakika - Trabzonspor'da KasÄ±mpaÅŸa hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
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Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 7. haftasÄ±nda sahasÄ±nda 30 Ekim Cuma gÃ¼nÃ¼ KasÄ±mpaÅŸa ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na ara vermeden baÅŸladÄ±.Â 

Bordo-mavililer, teknik direktÃ¶r Eddie Newton yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde basÄ±na kapalÄ± bir antrenman gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â 

Antrenmanda oyuncular iki grup halinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, diÄŸer oyuncular ise telafi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±.Â 

Trabzonspor, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.

Son dakika - Trabzonsporda KasÄ±mpaÅŸa hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

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