26.10.2020 - 20:12 |
Son dakika - Trabzonspor'da KasÄ±mpaÅŸa hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 7. haftasÄ±nda sahasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na ara vermeden baÅŸladÄ±.Â
Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 7. haftasÄ±nda sahasÄ±nda 30 Ekim Cuma gÃ¼nÃ¼ KasÄ±mpaÅŸa ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na ara vermeden baÅŸladÄ±.Â
Bordo-mavililer, teknik direktÃ¶r Eddie Newton yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde basÄ±na kapalÄ± bir antrenman gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â
Antrenmanda oyuncular iki grup halinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, diÄŸer oyuncular ise telafi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±.Â
Trabzonspor, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.
Diabate Ä°mza TÃ¶reni