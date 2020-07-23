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23.07.2020 - 09:08 | | FANATİK

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

Hüseyin Çimşir'in ayrılığı sonrasında teknik direktör arayan Trabzonspor, Mircea Lucescu'yu listesine aldı. Ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Rumen hoca ile önümüzdeki günlerde masaya oturulacağı öğrenildi.

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri
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Art arda alınan başarısız sonuçlardan sonra şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Çimşir'le yollar ayrılmıştı. Yeni sezon için hoca arayışına giren Bordo-Mavili yönetim kriterleri belirledi.

Son dakika | Trabzonsporda Lucescu sesleri

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, ligi bilen ve camiayı yakından tanıyan bir isme takımı emanet etmek istiyor. Bu doğrultuda ön plana Abdullah Avcı ile Şota Arveladze çıkarken, gündeme yeni bir isim girdi: Mircea Lucescu...

Kriterlere uygun

2001-2002'de Galatasaray'ı, 2002-2003'te de Beşiktaş'ı ligde şampiyonluğa ulaştıran ve son olarak A Milli Takımımız'ı çalıştıran Rumen hoca için yönetimde fikir birliğine varıldı. Hem ülkemizi yakından tanıması hem de tecrübeleriyle gençlere yol açabilecek deneyimde olması nedeniyle kurt teknik adamın ismi bir anda listenin en üst sırasına yerleşti. Trabzonspor yönetiminin önümüzdeki günlerde başarılı çalıştırıcı ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

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